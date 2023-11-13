Esenyurt'ta bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığı iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadının o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı... O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığı iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadının o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı. O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.