Esenyurt'ta bir kadın bahçeden çiçek çaldı, o anlar kameraya yansıdı 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta bir kadın, müstakil evin bahçesindeki çiçeği çalarak kayıplara karıştı. Esenyurt'ta bir kadın, müstakil evin bahçesindeki çiçeği çalarak kayıplara karıştı. Kadının çiçeği çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokak içerisinde yürüyen bir kadın, müstakil evin önündeki saksıda çiçeği gözüne kestirdi. Bir süre eve doğru bakan kadın daha sonra harekete geçerek, evin bahçesinde çiçeği alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah çiçeğin olmadığını gören ev sahibi güvenlik kamerasını izleyince, kadının çiçeği çaldığını belirledi. Öte yandan aynı bölgede saksıda çiçekle birlikte sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarını çalındığı öğrenildi. Kadının çiçeği çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. (Burak Uğur/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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