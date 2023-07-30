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Esenyurt'ta bir iş yerinde kurşun yağdırarak iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince...

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta bir iş yerinde kurşun yağdırarak iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta bir iş yerinde kurşun yağdırarak iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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