Esenyurt'ta bir iş yerinde kurşun yağdırarak iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince...

Esenyurt'ta bir iş yerinde kurşun yağdırarak iki kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.