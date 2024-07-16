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Esenyurt'ta Bilinmeyen Nedenle Yangın Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan boş arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sirayet etmeden söndürüldü. Yangında 8 dönümlük bir alan zarar gördü.

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi 1250 Sokak yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası çevrede bulunan iş ve yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Öte yandan yangında 8 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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