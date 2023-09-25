Esenyurt'ta bıçaklı sopalı saldırı

Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'ne 3 otomobille gelen bir grup, bıçak ve sopalarla 2 kişiye saldırdı.

Gruptakiler, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi darbettikten sonra araçlarla olay yerinden ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin 3 otomobille bölgeye geldikleri görülüyor.

Kayıtlarda, araçtan inen bazı kişilerin bagajlardan döner bıçağı, bıçak ve sopaları alarak caddede bekleyen iki kişiye saldırmaları yer alıyor.