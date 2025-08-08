Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Polisi Yumruklayan Çocuk Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandı. Olay sırasında bir çocuk, polise yumruk atarak dikkat çekti ve gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. Küçük yaştaki bir çocuk ise tarafları sakinleştirmeye çalışan polise yumruk attı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansırken, gözaltına alınan çocuğun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay bıçaklı kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan polise küçük yaştaki bir çocuk yumruk attı. Sonrasında ailesi, çocuğu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polise yumruk atan çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından ise çocuk, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

Hamas, İsrail'in topyekün işgal kararına sessiz kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.