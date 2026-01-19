Haberler

Esenyurt'ta tartıştıkları şahsın aracını sopalarla parçaladılar, o anlar kamerada

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir benzinlikte yaşanan olayda, tartıştıkları şahsı bulamayan 4 şehir eşkıyası, park halindeki bir araca saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir benzinlikte şehir eşkiyaları ortalığı birbirine kattı. Eli sopalı 4 şahıs, tartışma yaşadıkları adamı bulamayınca aracına saldırdı. Darbelerin ardından araçta zarar yaşanırken, saldırı sırasında bir kadın ise koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Hadımköy Bağlantı Yolu Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir adam ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma yaşayan 4 şehir eşkiyası, ortalığı savaş alanına çevirdi. Benzinliğin içinde tartıştıkları adamın park halindeki aracını gören şahıslar, sopalarla adamı ararken, bulamayınca öfkelerini arabadan çıkardı. Şahıslar, sopalarla dakikalarca arabaya vurarak parçalarken, başka bir araçtan inen bir kadın ise korkuyla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

