Esenyurt'ta Başörtülü Kadınlara Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt ilçesinde Bağdat Caddesi'nde başörtülü bir kadına saldıran ve başka bir başörtülü kadını da kovalayan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.