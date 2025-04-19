Esenyurt'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adam hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen adama böyle saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen adam, başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerden biri adamın bacağını ısırırken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yürüyen adam, başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam yere düşerken köpeklerden biri, adamın bacağını ısırdı.

Bir süre sonra adamın yardımına mahalle sakinleri koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.