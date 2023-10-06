Esenyurt'ta asker eğlencesinde yolu kapatan gençler dakikalarca böyle dans etti

Önce caddeyi kapatarak trafiği durdurdular, sonra yüksek sesle müzik açarak dans ettiler

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup genç konvoyun ardından caddeyi kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dakikalarca dans etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Kıraç Semti Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi için konvoy yapan bir grup genç, caddede durdu. Tüm yolu kapatan şahıslar, araçlarına taktıkları hoparlör ile yüksek seste müzik açmaya başladı. Caddeyi kapatarak trafiğin kilitlenmesine sebep olan gençler, dakikalarca dans etmeye başladı. Olay, bir süre sonra şahısların gitmesi ile son bulurken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.