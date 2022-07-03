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Esenyurt'ta asker eğlencesinde yine yol kapattılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Esenyurt'ta asker eğlencesinde yine yol kapattılar

Esenyurt'ta bir grup genç, asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatıp dakikalarca yol ortasında dans etti.

Esenyurt'ta bir grup genç, asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatıp dakikalarca yol ortasında dans etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Askere gidecek bir genç, arkadaşlarını toplayarak mahallesinde eğlence düzenledi. Yabancı uyrukluların da katıldığı eğlencede dans ederek eğlenen gençler, ardından oluşturdukları konvoy ile ilçede tur attı. Gençler, Esenyurt Meydan alt geçidine gelince ise yolu kapattı. Dakikalarca kapalı yolda dans eden ve askere gidecek arkadaşlarını havaya atan gençler daha sonra olaysız şekilde dağılırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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