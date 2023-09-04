Esenyurt'ta asker eğlencesinde trafiği durduran şahıslar tabancalarla havaya ateş etti

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında trafiği durduran bir grup şahıs, tabancalarla havaya defalarca ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta asker eğlencesinde trafiği durduran şahıslar, tabancalarla havaya defalarca ateş etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup şahıs, altgeçidi kapatarak askere gidecek olan adamı havaya atıp tuttu. Trafiği durduran şahıslar bir süre sonra araçlara binip yola devam etti. İlerleyen saatlerde sokakta devam eden asker eğlencesinde bu kez de ellerine tabanca alan şahıslardan biri defalarca havaya ateş etti. İhbar üzerine sokağa birçok polis ekibi sevk edildi. Çevredeki insanların canlarını adeta hiçe sayarak havaya ateş eden şahısların o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL