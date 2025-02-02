Esenyurt'ta Asker Eğlencesinde Kavga: Gençler Sopalarla Birbirine Saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesinde gençlerin birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarının asker eğlencesine katılan gençler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdı. Polisin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL