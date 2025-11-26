Haberler

Esenyurt'ta Aşırı Yükten Kamyon Yan Yattı

Güncelleme:
Esenyurt'ta aşırı yük nedeniyle virajı alamayan bir kamyon yan yattı. İnşaat malzemeleri yola saçıldı, sürücü yara almadan kurtuldu.

Esenyurt'ta aşırı yük nedeniyle girdiği virajı alamayan kamyon yan yattı. İnşaat malzemelerin yola saçıldığı kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 12: 00 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AAL 477 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayıp yan yattı. Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken yol kısmi olarak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
