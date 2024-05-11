Esenyurt'ta Arkadaşı Tarafından Silahla Öldürülen Gencin Cenazesi Ailesi Tarafından Teslim Alındı

Esenyurt'ta arkadaşı tarafından silahla öldürülen Asrin Ege Özel'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir sitedeki evde bir araya gelen 6 arkadaş uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege Özel'i ve Ş.T.'yi silahla vurmuştu. Özel, olay yerinde hayatını kaybederken Ş.T. ise yaralanmıştı. Özel'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Özel'in cenaze namazının yerinin henüz belli olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL