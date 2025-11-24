Haberler

Esenyurt'ta Araçlı Kavga: Tartışma Kanlı Bitti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, birinin diğerinin üzerine araç sürmesiyle kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışmada biri diğerinin üzerine araç sürerken diğeri arabaya saldırdı. Nedeni öğrenilemeyen kavga dakikalarca sürerken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının iddiasına göre taraflardan biri, öfkelenip aracını diğer kişinin üzerine doğru sürdü. Diğer kişi ise araca saldırarak karşılık verdi. İkili arasında süren kavga dakikalarca sürerken eline yabancı bir cisim alan şahıs arabaya zarar verdi. Nedeni bilinmeyen tartışma, araçlı şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaşmasıyla son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
