Esenyurt'ta Araçlı Kavga: Tartışma Kanlı Bitti

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının iddiasına göre taraflardan biri, öfkelenip aracını diğer kişinin üzerine doğru sürdü. Diğer kişi ise araca saldırarak karşılık verdi. İkili arasında süren kavga dakikalarca sürerken eline yabancı bir cisim alan şahıs arabaya zarar verdi. Nedeni bilinmeyen tartışma, araçlı şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaşmasıyla son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL