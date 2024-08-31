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Esenyurt'ta Apartman Yangını: 4 Kişi Kurtarıldı

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Esenyurt'ta bulunan 34 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangında, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binada tahliye çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta 34 katlı site içindeki bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.

Yangın saat 11.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan 34 katlı site içindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sarınca, dairelerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastane aciline getirildi. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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