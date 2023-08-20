Esenyurt'ta apartman grubunda çocuk tartışması tekme ve yumrukla bitti

Esenyurt'ta sitede çocuklarının gürültü yaptığını söyleyen kadın, komşusunu saçından tutup yerden yere vurdu. Apartman sakinleri iki kadını güçlükle ayırırken yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Çarşamba günü Osmangazi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, evinde çocukları ile yaşayan Ayşe Kara ile komşusu arasında telefon uygulaması grubunda tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebinin çocukların sitede gürültü çıkarması olduğu öne sürüldü. Bir süre sonra Kara, gruptan komşusuna dışarıda buluşmayı ve orada konuşmaya devam etmek istediğini söyledi. Bir süre sonra apartman girişinde Kara'nın komşusu ve eşi buluştu. Sözlü tartışmaya devam eden taraflar bir anda birbirine girdi. Kara'yı tutarak duvara doğru iten adam, diğer apartman sakinleri tarafından ayrıldı. Bu kez Kara'yı saçından tutan komşusu yere düşürerek süründürmeye başladı. Adeta birbirlerine giren iki kadını, apartman sakinleri güçlükle ayırdı. Olay sonrası Ayşe Kara, darp raporu alarak komşularını polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan kavga anı ise sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı darp olayının başlangıcını anlatan Ayşe Kara, "Üst komşum terasında tahta kırıyordu. Sesten rahatsız oldum. Uygulama grubundan kendilerine yazdım. Daha sonrasında grupta olmadıklarını öğrendim ve komşularımı balkondan uyardım. Onlarla sorunumuzu hallettik. Sonrasında karşı blokta oturan komşum bana gruptan yazmaya başladı. 'Sen de çocuklarını aşağıya indirme' diye. Ama aşağı inen sadece benim çocuklarım değil. Sadece bu şekilde bana takmış. Takmasının sebebi ise bir buçuk yıl önce kocası, çocuk sahiplerine gruptan küfür ve hareket içerikli konuşmasıydı. Ben de ona 'Çocuklarla bu şekilde konuşuyorsun. Sana bu saatten sonra ben mi üslup dersi vereceğim' dedim. Daha sonrasında bana gruptan mesaj atmaya başladı. Çocuklarıma hakaretlerde bulundu. Ona 'Sorunun benim ile gel aşağıya iniyorum çözelim' dedim. Aşağıya inip durumu yöneticimizle konuştum. 5 dakika sonra eşi ile beraber onlar da aşağıya geldi. Eşi ile birlikte üstüme yürüdüler. Ben aylardır tahrik ediliyorum. Bizim sitemizde ses yalıtımı yok diye çocukları aşağıya indirmeyip eve kapatamayız" şeklinde konuştu.

"Bu olaylar küçük kızımın gözü önünde oldu"

Olay sonrası şikayetçi olduğunu dile getiren Kara, "Olay sırasında eşi parmak sağlayarak üzerime yürüdü. Bende onu ittim. İtince de oda beni tutup duvara itti. Sonra karısının önüne attım beni. Güvenlik kamerasında görürsünüz, komşular ayırmaya çalışıyor engelliyorlar. Şikayetçi olup darp raporu aldım. Onlarda şikayetçi olacağını söylediler. Olay 16 Ağustosta oldu. Ben şikayette bulundum. Bunun bir ceza almayacağını biliyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Ben orada tek yaşıyorum. Çocuklarımı tek başına büyütüyorum. Onlar beni tek gördüğü için bunu yaptılar. Bu normal komşu kavgası değil. Bu olaylar küçük kızımın gözü önünde oldu" dedi. - İSTANBUL