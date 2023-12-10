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Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı

10 Aralık 2023 21:50 Son Güncelleme: 21:51 Abone Ol

Esenyurt'ta annesini darp eden bir şahıs, komşular tarafından darp edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.