Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı
Esenyurt'ta annesini darp eden bir şahıs, komşular tarafından darp edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs serbest bırakıldı
İSTANBUL - Esenyurt'ta annesini darp edince komşular tarafından darp edilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam annesini döven bir şahıs komşular tarafından darp edilmişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı. Emniyette işlemleri biten Cihan A.K. isimli zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.