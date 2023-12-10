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Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs komşular tarafından darp edildi

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Esenyurt'ta bir şahıs annesini dövdüğü için komşular tarafından darp edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta annesini darp edince komşular tarafından darp edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelmiş, annesini döven bir şahıs komşular tarafından darp edilmişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı. Konu ile ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Cihan A.K. isimli zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Polisiye Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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