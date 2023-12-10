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Esenyurt'ta annesini darp eden şahıs komşular tarafından darp edildi

10 Aralık 2023 15:47 Son Güncelleme: 15:49 Abone Ol

Esenyurt'ta bir şahıs annesini dövdüğü için komşular tarafından darp edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve şahsı gözaltına aldı.