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Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Arabalara Çarptı

Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Arabalara Çarptı
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Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra panikle kaçmaya çalıştı. Mahalleli tarafından yakalanan sürücü, kadrajda darp edildi. Olay sonrası polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı. Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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