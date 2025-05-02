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Esenyurt'ta Alkollü Şahsın Sokak Ortasında Yaptıkları Mahalleliyi Kızdırdı

Esenyurt'ta Alkollü Şahsın Sokak Ortasında Yaptıkları Mahalleliyi Kızdırdı
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir adam, sokakta küfür edip araçlara zarar verince mahallelinin tepkisine maruz kaldı. Olay anları kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, sokak ortasında küfür ederek etraftaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra sokağa çıkan mahalleli ise şahsı önce kovaladı, ardından ise tekme tokat dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir adam, küfürler ederek sokaktaki araçlara zarar verdi. Kısa süre sonra bir grup mahalleli dışarı çıkarak sarhoş adamı uyardı. Vatandaşların tepkisine aldırmayan adam bağırmaya devam edince önce kovalandı, ardından ise tekme tokat dayak yedi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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