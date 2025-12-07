Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs yoldan geçenlere saldırdı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta alkollü olduğu öne sürülen şahıs, sokak ortasında küfürler ederek vatandaşlara saldırdı. Yere düşen bir kişiye tekme tokat saldıran şahıs, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs çevreden geçen vatandaşlara saldırarak küfürler yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şahsın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde etrafa küfürler savuran şahsın saldırdığı vatandaşı yere düşürdüğü ve tekmelediği anlar yer aldı. Şahıs, ekipler tarafından güçlükle yatıştırılarak gözaltına alındı. - İSTANBUL