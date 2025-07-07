Esenyurt'ta Alkollü Kavga Polisi Zor Durumda Bıraktı

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Esenyurt'ta alkollü olduğu öne sürülen bir adam, arkadaşıyla kavga etti. Mahallelinin polise haber vermesi üzerine, gözaltına alınmak istenen şahıslar polise zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir adam arkadaşıyla tekme tokat kavga etti. Gürültüden rahatsız olan mahalleli polise haber verirken, gözaltına alınmak istenen şahıslar bu seferde polislere zor anlar yaşattı. Mahalleyi birbirine katan şahısların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkolü fazla kaçıran bir adam, arkadaşı ile tekme tokat kavga etti. Gürültüden rahatsız olan mahalleli durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerinde gelen çok sayıda ekip, şahısları gözaltına almak istedi. Alkollü şahıslar bu seferde polise zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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