Alkollü kamyon sürücünün kuryenin ölümüne neden olduğu o anlar kamerada

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsünün kuryeye çarpma anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Esenyurt Tem Haramidere bağlantı yolunda dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düşmüştü. Hastaneye kaldırılan kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şimdi kaza anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kamyon sürücüsünün kuryeye çarptığı görülüyor. Kurye yola savrulurken, vicdansız sürücünün yoluna devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL