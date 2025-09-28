Haberler

Esenyurt'ta Alkollü Gruplar Arasında Kavga Çıktı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanarak, ortalık savaş alanına döndü.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olaya, şahısların yakınları da dahil olunca, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde birbirine saldıran tarafların o anları yer aldı. Taraflar ise bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
