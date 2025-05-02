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Esenyurt'ta Alkollü Adamın Yürüdüğü Yolda Kaza: Sürücü Kaçtı

Esenyurt'ta Alkollü Adamın Yürüdüğü Yolda Kaza: Sürücü Kaçtı
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir adam, yolun ortasında yürürken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir adam, yolun ortasında dolaşırken araba çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sarhoş bir adam, yolun ortasında yürüyerek etrafa bağırmaya başladı. O sırada seyir halindeki bir araç adama hızla çarparken, sürücü olayın ardından durmayarak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam ağır şekilde yaralanırken, yaşanan o kaza anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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