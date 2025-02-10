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Esenyurt'ta Alkollü Adam Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Alkollü Adam Gözaltına Alındı
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir adam, cama çıkarak çevresine rahatsızlık vermesi ve komşularına tehditler savurması üzerine özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşularına tehditler savuran şahıs özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi. Bunun üzerine Yusuf A., komşularına "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen şahıs özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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