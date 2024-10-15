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Esenyurt'ta Alkollü Adam Eşini Darp Etti

Esenyurt'ta Alkollü Adam Eşini Darp Etti
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir adamın darp ettiği eşi, kendini sokağa atarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Dakikalarca bağırarak polise zorluk çıkaran adamın görüntüleri kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü adamın darp ettiği eşi, kendini sokağa atarak kurtulmaya çalıştı. Polis alkollü şahsı gözaltına alırken, kelepçelenen adam dakikalarca bağırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs, eşini darp etmeye başladı. Gözü dönmüş adamın kaçmak isteyen kadın kendini sokağa atarken, durumu gören komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı kelepçeleyerek gözaltına alırken, sağlık ekipleri de darp edilen kadına müdahale etti. Ortalığı birbirine katan alkollü şahıs, kelepçelenirken de dakikalarca bağırarak polise zorluk çıkardı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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