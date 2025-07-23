Esenyurt'ta Alçılı Genç, Tartışma Sonrası Silahla Ateş Açtı

Esenyurt'ta Alçılı Genç, Tartışma Sonrası Silahla Ateş Açtı
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17 yaşındaki alçılı genç, bir otomobil sürücüsüyle tartıştıktan sonra arkasından ateş açtı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine gündeme geldi. Genç gözaltına alındı ve kullandığı tabanca ele geçirildi.

Esenyurt'ta ayağı alçılı olan 17 yaşındaki bir genç, otomobil sürücüsü ile tartıştıktan sonra, arkasından silahla ateş açtı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "ayağı alçıda böyle ateş açtı" başlıklı görüntü üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Esenyurt'ta meydana geldiği belirlenen olayda, ayağı alçılı bir gencin sokak içerisinde araç sürücüsü ile tartıştığı tespit edildi. Tartışmanın ardından şüphelinin silahla ateş ederek motosikletle kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. K.O.(17) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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