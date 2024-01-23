Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında silahla ateş açıldı

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada havaya silahla ateş açıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada kimliği belirsiz şahıslar bir kişiyi tekme ve yumruklarla darp etti. Kavga sırasında aralarından biri silahla havaya ateş ederken yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmaya şahısların yakınları da dahil olurken yere düşen bir kişiye tekme ve yumruklarla vurmaya başlandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Sokakta bulunan vatandaşlar silah sesinden korkarak panikle kaçışmaya başladı. Bir süre sonra kavga sona ererken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerde bulundu. Kavgaya karışan şahısların aranması devam ederken yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.