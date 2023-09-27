Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Esenyurt'ta alacak verecek meselesinde 1 kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede aralarında alacak verecek meselesi olan Seçkin B. ile Bayram K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Bayram K., eline aldığı bıçakla Seçkin B.'yi boğazından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Seçkin B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis cinayet zanlısı Bayram K.'yi gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan ve kasten öldürme suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.