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Esenyurt'ta Akrabalar Arasında Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ortalık birbirine girerken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Cadde üzerinde kurşunlar havada uçuşurken ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önemli alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Emniyet güçleri kavga ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Olay Suç

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