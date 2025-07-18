Esenyurt'ta Aileler Arasında Sopalı Kavga: Yaralılar Var

Esenyurt'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aileler arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan akraba aileler arasında Muş'ta başlayan tartışma, Esenyurt'ta büyüyerek kavgaya dönüştü. Aile büyüklerine küfür edildiğini öğrenen şahıslar sopalarla husumetli oldukları aileye saldırdı. Yaşanan arbede esnasında yaralanan şahısların olduğu öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından saldırganlar güçlükle ayrıldı. Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahısların sopalarla birbirlerine saldırdığı ardından çok sayıda polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü. - İSTANBUL