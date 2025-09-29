Esenyurt'ta Aileler Arasında Sopalı Kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya döndü. Bir adam sopayla karşı tarafı tehdit ederken, ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir yakını son anda ezilmekten kurtulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri sopayla karşı tarafa küfürler savurup tehdit etti. Uzun süren laf dalaşının ardından aracına binen eli sopalı adam, ardından tam gaz olay yerinden uzaklaştı. O sırada aracının önünde duran bir yakını ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL