Esenyurt'ta Aileler Arasında Sopalı Kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda bir adam sopayla tehdit ederken, ardından aracına binerek uzaklaştı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri sopayla karşı tarafa küfürler savurup tehdit etti. Uzun süren laf dalaşının ardından aracına binen eli sopalı adam, ardından tam gaz olay yerinden uzaklaştı. O sırada aracının önünde duran bir yakını ezilmekten son anda kurtulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
