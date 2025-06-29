Esenyurt'ta Aileler Arasında Kavga: Bir Şahıs Feci Şekilde Darp Edildi

Esenyurt'ta Aileler Arasında Kavga: Bir Şahıs Feci Şekilde Darp Edildi
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Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bir şahsın laf atması sonrası başlayan olayda, taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına aldı.

Esenyurt'ta iki aile arasında iddiaya göre, laf atma üzerine yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken onlarca kişinin bir şahsı kovalayıp feci şekilde dövdüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1152'nci sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir kız, yolda yürüdüğü sırada bir şahsın kendisine laf atması üzerine durumu ailesine bildirdi. Duruma öfkelenen kızın yakınları, sokağa çıkarak laf atan şahısla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken tarafların aileleri de olaya dahil olunca ortalık birbirine karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada onlarca kişi kovaladıkları bir şahsın etrafını çevirerek feci şekilde darp etti.

Polis tarafları güçlükle sakinleştirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli tarafları güçlükle sakinleştirirken yaşanan hareketli anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, tarafların önce tartıştığı ardından ise tekme, yumruklarla birbirine girdiği ve onlarca kişinin bir şahsı kovalayıp etrafını çevirip tekme tokat feci şekilde dövdüğü anlar yer aldı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle sakinleştirilip olay yerinden dağıtıldı, kavgaya karışan bazı şahıslar ise olay yerinde gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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