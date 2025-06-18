Esenyurt'ta Aileler Arasında Kapı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Esenyurt'ta Aileler Arasında Kapı Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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İstanbul Esenyurt'ta, apartman kapısı nedeniyle husumet yaşayan iki aile çocukların tartışması sonrası tekme tokat kavgaya tutuştu. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın kapısını kapatma konusunda husumet yaşanan iki aile, çocukların tartışmasının ardından tekme tokat birbirine girdi. Kadınların birbirlerini yumrukladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Evinden çıkan bir genç ile husumetli olduğu ailenin kızı kapı önünde çarpıştı. Bu duruma öfkelenen genç kız, arkasından giderek tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen olaya ailelerinde dahil olmasıyla olay büyüdü. Apartman girişinde toplanan çok sayıda aile üyesi sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra genç kız husumetli olduğu ailenin tokat ve yumruk darbelerine maruz kalırken, kısa süre sonrada kadınlar birbirlerine yumrukla saldırdı. İki aile arasında daha önceden de giriş kapısını kapatılması nedeniyle kavga çıktığı öğrenilirken, o kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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