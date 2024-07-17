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Esenyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi 1658. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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