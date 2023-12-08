Esenyurt'ta 4 sitede özel güvenlik denetimi: Gözaltına alınanlar var

- Esenyurt'ta özel güvenlik denetimi: 2 gözaltı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 4 sitede Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde özel güvenliklerin bakanlıkça onaylı kıyafet kataloğuna uygun giyinmediği, özel güvenlik görevlisinin kimliğini görev sırasında görünür şekilde taşımadığı, koruma ve güvenlik planlarının güncel olmadığı gibi eksiklikler tespit edilmesi üzerine site yöneticisi ve güvenlik şirketi yetkilisi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 7 Aralık perşembe günü 4 sitede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde güvenlik amirinin bakanlıkça onaylı kıyafet kataloğuna uygun giyinmediği, özel güvenlik görevlisinin kimliğini görev sırasında görünür şekilde taşımadığı, koruma ve güvenlik planlarının güncel olmadığı, günlük görev listelerinin düzenli tutulmadığı, özel güvenlik izin belgelerinin olmadığı veya güncel olmadığı, kamera takip odasında anlık görüntü takibi yapan güvenlik görevlisinin bulunmadığı gibi eksiklikler tespit edilmesi üzerine site yöneticisi M.Ş. T. ile güvenlik şirketi yetkilisi olan Y.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında, özel güvenlik izni almadan güvenlik görevlisi istihdam etmek ve özel güvenlik izni almadan güvenlik birimi oluşturmak suçundan adli işlem başlatılırken 17 bin 523 lira idari para cezası uygulandı.