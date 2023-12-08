Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta 4 sitede özel güvenlik denetimi: Gözaltına alınanlar var

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta bulunan 4 sitede yapılan denetimde çeşitli eksiklikler tespit edildi ve site yöneticisi ile güvenlik şirketi yetkilisi gözaltına alındı.

- Esenyurt'ta özel güvenlik denetimi: 2 gözaltı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 4 sitede Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde özel güvenliklerin bakanlıkça onaylı kıyafet kataloğuna uygun giyinmediği, özel güvenlik görevlisinin kimliğini görev sırasında görünür şekilde taşımadığı, koruma ve güvenlik planlarının güncel olmadığı gibi eksiklikler tespit edilmesi üzerine site yöneticisi ve güvenlik şirketi yetkilisi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 7 Aralık perşembe günü 4 sitede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde güvenlik amirinin bakanlıkça onaylı kıyafet kataloğuna uygun giyinmediği, özel güvenlik görevlisinin kimliğini görev sırasında görünür şekilde taşımadığı, koruma ve güvenlik planlarının güncel olmadığı, günlük görev listelerinin düzenli tutulmadığı, özel güvenlik izin belgelerinin olmadığı veya güncel olmadığı, kamera takip odasında anlık görüntü takibi yapan güvenlik görevlisinin bulunmadığı gibi eksiklikler tespit edilmesi üzerine site yöneticisi M.Ş. T. ile güvenlik şirketi yetkilisi olan Y.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında, özel güvenlik izni almadan güvenlik görevlisi istihdam etmek ve özel güvenlik izni almadan güvenlik birimi oluşturmak suçundan adli işlem başlatılırken 17 bin 523 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Güvenlik Ceza İstanbul 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title