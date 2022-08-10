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Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

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Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta, önceki gün bir kafede yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta, önceki gün bir kafede yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde Pazartesi gecesi yaşanan olayda kafe önündeki bir grupla otomobil ile olay yerine gelen başka bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kafe önünde başlayan tartışma caddede devam ediyor. Kavgada bir grup, diğer tarafa silahla kurşun yağdırıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler

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