Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta 4 kişinin mahsur kaldığı yangında korku dolu anlar yaşandı

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta 4 kişinin mahsur kaldığı yangında korku dolu anlar yaşandı

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 09.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 746 sokakta bulunan üç katlı bir binada yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katı alev alev yanarken, durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Apartmanda 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri kısa sürede vatandaşları kurtarırken, yangını da söndürdü. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title