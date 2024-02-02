Esenyurt'ta 4 katlı binanın 1'inci katı alevlere teslim oldu: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında mahsur kalan 12 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binaın 1. katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada aralarında çocukların da olduğu mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.