Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler giderek yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay sonrası binada maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL