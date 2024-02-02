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Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı

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Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İtfaiye Kurtarma İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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