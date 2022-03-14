ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 19 yaşındaki bir kadın 32 katlı rezidanstan düşerek hayatını kaybetti

Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta genç kız 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılırken, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç isimli 19 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir şekilde 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından belirleneceği öğrenildi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan kadının yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.