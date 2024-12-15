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Esenyurt'ta 16 Yaşındaki Genç, Kız Arkadaşına Laf Attığı İddia Edilen Yaşlı Adamı Öldürdü

Esenyurt'ta 16 Yaşındaki Genç, Kız Arkadaşına Laf Attığı İddia Edilen Yaşlı Adamı Öldürdü
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Esenyurt'ta 16 yaşındaki E.T., kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce yaşlı adam yere yığılırken, E.T. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan Ergene'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.T. daha sonra savcılığa teslim oldu ve tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta, 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği yaşlı adamı parkta döverek öldürdü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Aralık tarihinde Esenyurt Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. 16 yaşındaki basketbolcu E.T., kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra E.T. Mustafa Ergene'ye yumruklamaya başladı. Yaşlı adam yere yığılırken, şahıs da kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adam tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Ergene'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Ergene'nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını, ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti.

Polis ekiplerinin çalışması devam ederken 12.12.2024 tarihinde 16 yaşındaki E.T kendiliğinden savcılığa giderek teslim oldu. Savcılıkta ki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yumruklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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