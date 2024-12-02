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Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz Girişimi, Şüpheli Darp Edildi

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Esenyurt'ta bir şahıs, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu. Polis olay yerine intikal ederek şahsı göz altına almaya çalıştı, ancak mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta 14 yaşında ki kız çocuğuna rahatsızlık veren şahıs polis tarafından göz altına alınırken, komşuları tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs 14 yaşında ki kız çocuğunu taciz etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı göz altına alarak karakola götürmeye çalışırken, mahalle sakinleri bir anda şüpheliye saldırarak darp etti. Dakikalarca darp edilen şahsı polis ekipleri güçlükle mahallelinin elinden aldı. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan adam göz altına alınarak karakola götürüldü. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz Girişimi, Şüpheli Darp Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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