Esenyurt'ta 13 Yaşındaki Eren Yılgın, Döner Yedikten Sonra Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan ve yediği dönerden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilen 13 yaşındaki Eren Yılgın, son yolculuğa uğurlandı. Yetkililerin dönerciden numune aldığı öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan konuyla ilgili rapor bekleniyor.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde dün işten gelen annesinin evde ölü bulduğu 13 yaşındaki Eren Yılgın, sevenleri ve ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Babasının sipariş verdiği döneri yedikten sonra hayatını kaybettiği öğrenilen Yılgın'ın, zehirlenmiş olabileceği iddiası üzerine dönerciden numune alındığı öğrenildi. Kesin nedeni ise Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak.

Cenazede konuşan Eren Yılgın'ın amcası Sabahattin Yayla, "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Babası döner söylemiş, döneri yedikten sonra hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL