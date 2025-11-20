Haberler

Esenyurt'ta 13 Yaşındaki Eren Yılgın, Döner Yedikten Sonra Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan 13 yaşındaki Eren Yılgın, yediği döner nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan ve yediği dönerden dolayı hayatını kaybettiği iddia edilen 13 yaşındaki Eren Yılgın, son yolculuğa uğurlandı. Yetkililerin dönerciden numune aldığı öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan konuyla ilgili rapor bekleniyor.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde dün işten gelen annesinin evde ölü bulduğu 13 yaşındaki Eren Yılgın, sevenleri ve ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Babasının sipariş verdiği döneri yedikten sonra hayatını kaybettiği öğrenilen Yılgın'ın, zehirlenmiş olabileceği iddiası üzerine dönerciden numune alındığı öğrenildi. Kesin nedeni ise Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında ortaya çıkacak.

Cenazede konuşan Eren Yılgın'ın amcası Sabahattin Yayla, "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Babası döner söylemiş, döneri yedikten sonra hayatını kaybetmiş olduğunu biliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporunu bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.