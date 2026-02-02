Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa