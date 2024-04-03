Esenler O-3 Tem Bağlantı Yolunda Polis Aracı ile Servis Minibüsünün Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Esenler O-3 Tem bağlantı yolunda polis aracı ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenler O-3 Tem bağlantı yolu Atışalanı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek için aniden yavaşlayan servis minibüsüne, arkadan gelen polis aracı çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 polis memuru ve serviste bulunan 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu. - İSTANBUL